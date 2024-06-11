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جنبلاط: الحوار الذي يطالب به بري هو الذي سينقذ لبنان

منذ 26 دقيقة
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إنّ “التواصل بين جميع الأفرقاء السياسيين ضروري ومهم في هذه المرحلة”. وأضاف: أنا أشدد على أهمية الحوار من أجل انتخاب رئيس للجمهورية.

ورأى جنبلاط في حديث مع موقع “السياسة” أنّ الحوار الذي يطالب به رئيس مجلس النواب نبيه بري ضروري وهو الذي ينقذ لبنان، لافتًا إلى أنّ لبنان قائم على الحوار أصلًا.

ولم يرَ جنبلاط أي خوف على الأقليات في لبنان رغم فراغ كرسي المسيحيين الأول، بل شدد على أنّ الخوف اليوم هو على لبنان نظرًا للتطورات الساخنة والبلد كله أقليات، على حدّ تعبيره.

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