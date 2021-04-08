جنبلاط: الحياة انتصار للأقوياء في نفوسهم لا للضعفاء

غرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر”. وقال: “نستمر في مواجهة التعطيل الشبيه بكورونا من اجل وقف التدهور او لجمه للوصول الى الحد الادنى من التعافي”.

وأضاف:” لكن نعلم ان قوى الجهل والحقد الحديثة النعمة تشترك في التعطيل”. وتابع: “سنستمر في هذه المواجهة بالرغم من الخلل في الموازين، ان الحياة انتصار للأقوياء في نفوسهم لا للضعفاء”.

ونستمر في مواجهة التعطيل الشبيه بالكورونا من اجل وقف التدهور او لجمه للوصول الى الحد الادنى من التعافي .لكن نعلم ان قوى الجهل والحقد الحديثة النعمة تشترك في التعطيل .سنستمر في هذه المواجهة بالرغم من الخلل في الموازين .ان الحياة انتصار للأقوياء في نفوسهم لا للضعفاء pic.twitter.com/NIjc7nsg46 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) April 8, 2021