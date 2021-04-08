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جنبلاط: الحياة انتصار للأقوياء في نفوسهم لا للضعفاء

9 - أبريل - 2021
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط

رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط

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غرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر”. وقال: “نستمر في مواجهة التعطيل الشبيه بكورونا من اجل وقف التدهور او لجمه للوصول الى الحد الادنى من التعافي”.

وأضاف:” لكن نعلم ان قوى الجهل والحقد الحديثة النعمة تشترك في التعطيل”. وتابع: “سنستمر في هذه المواجهة بالرغم من الخلل في الموازين، ان الحياة انتصار للأقوياء في نفوسهم لا للضعفاء”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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