جنبلاط بعد استقباله شكري: نثمن المساعدات المصرية للخروج من هذه الكارثة

في إطار جولة وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي وصل صباحا إلى لبنان واستقبله رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، زار شكري والوفد المرافق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعد ظهر اليوم، في دارته بكليمنصو، وذلك في حضور عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل ابو فاعور، ضمن زيارات شكري لمعظم المسؤولين اللبنانيين للاطلاع على الاوضاع العامة في البلاد بعد الانفجار الكارثي الذي ألم بالعاصمة بيروت التي تدمر نصفها.

ولم يصرح شكري بعد زيارة جنبلاط، في حين رحب جنبلاط بالوزير المصري والوفد المرافق، وثمن “عاليا الدعم العملي للجمهورية المصرية ولا سيما في ما يتعلق بالمستشفيات الميدانية وكل التسهيلات للمساعدة في اعمار ما تدمر”، مشيدا بكل الدعم المصري “للمساعدة في الخروج من هذه الازمة والكارثة على المستوى الإنساني والاجتماعي”.