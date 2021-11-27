جنبلاط: تسليم البلد للمحور السوري الايراني غلطة فادحة

أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى ان “الكورونا عادت لتستفحل والذين يصابوا بكورونا اليوم هم الذين لم يتطعموا ومن هنا تأتي أهمية التطعيم لأن الإرتفاع المخيف بدأ”.

وقال في لقاء حزبي في اقليم الخروب: “فجأة يغيب الكلام حول الغاز المصري والكهرباء الأردنية الذي رحبنا به والذي يؤدي إلى زيادة التغذية الكهربائية”.

أضاف: “لست أدري لماذا يغيب الإصلاح ولم نعد نسمع شيئا عن البطاقة التمويلية؟ هل هناك أوساط في الحكومة لا يريدونها أم أن ليس هناك تمويل؟”

وسأل جنبلاط: “هل الشؤون الإجتماعية أحصت عدد العائلات الأكثر فقراً اليوم؟ بقعة الفقر توسعت ولا بد من إحصاء جديد من أجل الوصول الى معرفة من هم المحتاجين”.

وحول موضوع الإنتخابات قال: “لا يمكن أن نخرج من التحالف التاريخي مع المستقبل وبالرغم من كل شيء نقول للشيخ سعد إن لبنان بلده وغيابه عن الساحة لا يفيد”.

وتابع جنبلاط: “اذا سلمنا كل البلد للمحور السوري الايراني تكون غلطة فادحة وأنا لا أستطيع بمفردي المواجهة السلمية وأن نقول كفى”.