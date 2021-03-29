جنبلاط خائف من الفوضى: الـego عند البعض أسقط التسوية

أوضح رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى أنه “لا إشارة داخلية تعطي أي أمل واليوم نفتقد إلى التنوع في البلد واليوم أنا خائف أكثر من الماضي، خائف من الفوضى عندما أتذكر الـ75 وكيف انزلقنا إلى الحرب”.

وأكد جنبلاط في حديث عبر “النهار” على أنه “لم يكن يعلم بوجود نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت قبل 4 آب، ودياب كان يعلم وحتماً كل المخابرات”.

وتابع، “بعد زيارتي الأخيرة للرئيس عون هناك من دخل على خط التسوية وأسقطها والـego عند البعض أسقط التسوية. أنا ضدّ المطالبة باستقالة الرئيس عون، والأهم كيف نزيل سوء التفاهم بينه وبين الحريري لنتمكن من تشكيل حكومة فعون لم يأت بالباراشوت ونحن من انتخبناه وبعد مبادرتي الأخيرة ما بقى حدن يطيقني وهناك عناصر مخربة من كل الجهات وكذلك سفارات”.

أما عن الثورة قال جنبلاط، إنها “لم تضع برنامجاً واضحاً لاستبدال النظام والله يعلم كم هو صعب استبداله”.