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جنبلاط: دروز سوريا يريدون الحرية بعيدا عن نظام الاستبداد.. ووهاب يرد عليه!

منذ ساعة واحدة
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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أكد رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” السابق وليد جنبلاط، السبت، أنّ “دروز سوريا أسوة بإخوانهم في كل سوريا يريدون الحرية والعيش الكريم بعيدا عن نظام الاستبداد لبشار الأسد”.

وأضاف عبر حسابه على منصة “إكس”: “دروز السويداء بقيادة الشيخ حكمت الهجري هم جزء لا يتجزأ من الشعب السوري يريدون الحرية والكرامة والحذر الشديد من أصوات اليمين الصهيوني أمثال وليد فارس وجماعته”.

من جهته رد حزب التوحيد العربي وئام وهاب على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر منصة “اكس” قائلاً:

“يا وليد بك بمحبة أقول لك الشيخ حكمت الهجري أحد قادة السويداء وشيخ عقل نحترمه ونقدره لكن ليس قائد السويداء ففي السويداء مشايخ كبار غيره وقادة ونحن وراءهم عندما يجمعون على رأي  واحد .وإذا أردت إجماعاً نلتقي عند الشيخ أمين ونتناقش . أما الإستفراد بالمواقف فممنوع”.

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