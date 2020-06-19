جنبلاط: صاحب محطة من الشوف الاعلى استحوذ على كميات من المازوت وباعها الى سوريا

وقال عبر “تويتر”، “له نفوذ مشبوه في وزارة الطاقة ينتحل صفة قربة من المختارة وشريكه الذي أساء الأمانة والذي يعمل اليوم مع النظام السوري”.

صاحب محطة وقود من الشوف الاعلى منتسب الى نقابةالمحطات استحوذ على كميات كبيرة من المازوت وحرم بالتالي اصحاب المولدات والافران والغير وعلى الارجح باعها الى سوريا .له نفوذ مشبوه في وزارة الطاقة ينتحل صفة قربه من المختارة وشريكه الذي ساء الامانةوالذي يعمل اليوم مع النظام السوري pic.twitter.com/YpGDGGrv4j

— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 19, 2020