جنبلاط: صاحب محطة من الشوف الاعلى استحوذ على كميات من المازوت وباعها الى سوريا

رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط

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أوضح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أن “صاحب محطة وقود من الشوف الاعلى منتسب الى نقابة المحطات استحوذ على كميات كبيرة من المازوت وحرم بالتالي اصحاب المولدات والافران والغير وعلى الارجح باعها الى سوريا”.

وقال عبر “تويتر”، “له نفوذ مشبوه في وزارة الطاقة ينتحل صفة قربة من المختارة وشريكه الذي أساء الأمانة والذي يعمل اليوم مع النظام السوري”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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