جنبلاط عرض مع وفد تشيكي المستجدات السياسية والأمنية

منذ 8 دقائق
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، وفدا تشيكيا برئاسة المديرة العامة لدائرة الدول غير الأوروبية في وزارة الخارجية التشيكية كاترينا سيكوينسوفا، ضم مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية التشيكية بيتر هلاديك، والسفيرة التشيكية في لبنان إستر لاوفروفا، ووفد مرافق.

وبحث جنبلاط مع الوفد المستجدات السياسية والأمنية على الساحتين اللبنانية والدولية، شاكرا لـ”الخارجية التشيكية وقوفها إلى جانب لبنان”، داعيا إلى “توجيه الدعم لمحافظة السويداء السورية لإغاثة المدنيين عقب الأحداث الدامية الأخيرة”.

وحضر اللقاء نائب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي زاهر رعد ومسؤول مكتب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الحزب الدكتور وئام أبو حمدان.

