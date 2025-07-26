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جنبلاط: على حزب الله أن يقتنع بأن احتفاظه بسلاح ثقيل سيجلب الويلات على لبنان

منذ 39 دقيقة
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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رأى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن على حزب الله أن يقتنع بأن احتفاظه بسلاح ثقيل سيجلب الويلات على لبنان، كما أنني لا أؤمن بإمكانية تجريد السلاح بالقوة وهنا لا بد من دعم دولي للجيش.

واعتبر أن تصرفات بعض الدروز في لبنان وسوريا ستؤدي لعزل الطائفة.

ولفت إلى أن الأمور تدهورت بالسويداء عندما حاول البعض الدخول بالمجهول ونادى بحكم محلي.

وقال جنبلاط لـ”الحدث”: “الأمور هادئة اليوم بالسويداء لكن لا بد من حل من أجل سوريا موحدة”.

واعتبر أن بعض فصائل السويداء ارتكبت جرائم بحق أهلنا من العشائر.

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