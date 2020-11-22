جنبلاط: عيد بأي حال عدت يا عيد؟

سأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد حنبلاط، لمناسبة عيد ‏الاستقلال الـ77، عبر “تويتر”، “عيد بأي حال عدت يا عيد؟”.‏

ويذكر أن المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة ‏الجمهورية أعلنت أنه نظرا للظروف الصحية الراهنة في البلاد جراء ‏جائحة كورونا واستنادا الى قرار الاقفال الكامل من 14 تشرين الثاني ‏الى 30 منه، سوف يتم إلغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى ‏الاستقلال، والاكتفاء بوضع أكاليل من الزهر على اضرحة رجالات ‏الاستقلال باسم “الجمهورية اللبنانية”.‏

وبمناسبة الذكرى الـ77 لاستقلال لبنان، ألقى رئيس الجمهورية ميشال ‏عون كلمة قال فيها:‏

‏“هي السنة الـ ٧٧ على استقلال لبنان، وللأسف حفلت بشتى أنواع ‏الأزمات والشدائد انعكست سلبا على حياة كل اللبنانيين سواء بلقمة ‏العيش أو بجنى العمر أو بمستقبل الأبناء، والبعض منهم قد طاولته ‏بشكل أقسى فخسر أحباء في أسوأ كارثة ضربت قلب عاصمتنا أو ‏بسبب وباء عمّ العالم ولا يزال يحصد الضحايا، وواقعنا اليوم ليس ‏واعداً، ولكن إدراك الواقع لا يعني القبول به والاستسلام له، فنحن ‏شعب جُبِل على المقاومة لينتزع حقه بالوجود وبالحياة”.‏

وأضاف: “باقٍ على وعدي بحفر الصخر مهما تصلّب، لشق طريق ‏الخلاص للوطن”.‏

واعتبر عون أنّ ” إنّ الاستقلال بالمفهوم العام يعني الاستقلال ‏السياسي وتحرر البلد من احتلال، من انتداب، من وصاية خارجية، من ‏تبعية سياسية… لكن التجربة اللبنانية تقول إنّ كل ذلك لا يكفي كي ‏يكون الوطن مستقلاً، فهناك العديد من القيود التي تجعلنا أسرى، و ‏وطننا اليوم، أسير منظومة فساد سياسي، مالي، إداري، مغطى بشتى ‏أنواع الدروع المقوننة، الطائفية والمذهبية والاجتماعية حتى أضحى ‏الفساد ثقافة وفلسفة لها منظّروها ومن يبررها ويدافع عنها”، مشيرا ‏إلى أنّ ” وطننا أسير منظومة تمنع المحاسبة بالتكافل والتضامن، ‏وتؤمّن ما يلزم من الذرائع والابتكارات لتخطّي القوانين وعرقلة ‏تطبيقها”.‏