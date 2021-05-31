جنبلاط: فتشوا عن القوى الخفية التي تحول دون تشكيل الحكومة

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر”: “لا بد من التفتيش عن القوى الخفية التي تحول دون تشكيل الحكومة”.

ولا يزال ملف تشكيل الحكومة معلقاً بحبال الهواء، وفي الجديد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يحاول النهوض بمبادرة قادرة على إخراج الحكومة من النفق المظلم، فالرئيس المكلف سعد الحريري لن يقبل بأن يكون رئيس حكومة لمذهب واحد بل هو رئيس حكومة لكل لبنان.

ومن المتوقع تحريك ملف تأليف الحكومة في وقت برز الكشف عن وضع رئيس الجمهورية تشكيلتين جاهزتين ما اعتبر تعديا على صلاحيات الرئيس المكلف.

ففي وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما سيسجل على خط مشاورات تأليف الحكومة من مستجدات هذا الأسبوع مع المعلومات التي تشير إلى تفعيل مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري، أثيرت مجددا قضية إرسال رئيس الجمهورية ميشال عون تشكيلتين للحكومة جاهزتين.