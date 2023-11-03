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جنبلاط: كل الاحتمالات مفتوحة ولا نعرف ماذا في النيات العدوانية عند إسرائيل

منذ 10 دقائق
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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علق الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وأشار في مداخلة عبر “الجديد”، إلى أن “كلام نصر الله واقعي بتوصيفه مأساة الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما وواقع غزّة وضرب المدنيين من دون تمييز”، وقال: “إن حماس قبل كل شيء هي جزء من الشعب الفلسطيني، وهذا ما قلته أنا”.

وأضاف جنبلاط  “نصر الله حمل الولايات المتحدة الأميركية كما أنا أحملها وأحمل الغرب المسؤولية فإما التصعيد الأكبر، أو الوصول الى وقف اطلاق النار والدخول في مفاوضات حول الاسرى”.

وطالب جنبلاط الأمريكيين بالتدخل وتطبيق وقف اطلاق النار في غزة وفك الحصار وفتح معبر الذل الذي اسمه رفح.

وختم قائلاً “كل الاحتمالات مفتوحة ولا نعرف ماذا في النيات العدوانية عند إسرائيل”.

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