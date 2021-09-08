جنبلاط: كونوا مثل طالبان

كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع “تويتر”: “أفضل شيء أن تحكموا أنتم بدل هذه المسرحية اليومية من الاستشارات وهذا الفيض من التحليلات المتعبة في وسائل الاعلام والصحف. الطالبان شكّلوا حكومة فكونوا مثلهم وتحملوا مسؤولية أمن المواطن ومعيشته وطبابته. انتم الذين تدعون معرفة كل شيء وفق المنطق الذي يرفض اي تعددية”.

افضل شيء ان تحكموا انتم بدل هذه المسرحية اليومية من الاستشارات وهذا الفيض من التحليلات المتعبة في وسائل الاعلام والصحف .الطالبان شكلوا حكومة فكونوا مثلهم وتحملوا مسؤولية امن المواطن ومعيشته وطبابته .انتم الذين تدعون معرفة كل شيء وفق المنطق الذي يرفض اي تعددية .#طالبان pic.twitter.com/19o3P6vqHv — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) September 8, 2021