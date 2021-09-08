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جنبلاط: كونوا مثل طالبان

8 - سبتمبر - 2021
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع “تويتر”: “أفضل شيء أن تحكموا أنتم بدل هذه المسرحية اليومية من الاستشارات وهذا الفيض من التحليلات المتعبة في وسائل الاعلام والصحف. الطالبان شكّلوا حكومة فكونوا مثلهم وتحملوا مسؤولية أمن المواطن ومعيشته وطبابته. انتم الذين تدعون معرفة كل شيء وفق المنطق الذي يرفض اي تعددية”.

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