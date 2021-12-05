جنبلاط: لإعادة تفعيل الحكومة وإصدار البطاقة التمويلية بالدولار

عقد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، لقاء حوارياً مع منظمة الشباب التقدمي بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب تيمور جنبلاط، وأمين سر العام للحزب التقدمي الاشتراكي الرفيق ظافر ناصر، ووكيل داخلية الشوف الرفيق عمر غنام. وقد شارك في اللقاء عدد كبير من مسؤولي الخلايا والمكاتب في المناطق والجامعات.

أمين عام منظمة الشباب التقدمي، نزار ابو الحسن، دعا شباب المنظمة لكي يكونوا على قدر الثقة والمسؤولية، وجاهزين للتحدي، ومستعدّين لكل الاستحقاقات، وحاضرين دوماً من أجل قضايا الشباب، وهموم الوطن والناس.

بدوره وجّه جنبلاط لهم التحية على المسيرة التي قامت المنظمة بها يوم أمس رفضاً للتعطيل، ولتوجيه الدعوة للحكومة لإعادة اجتماعاتها، وإقرار البطاقة التمويلية، وغيرها من الإجراءات المعيشية الملحة.

ودعا جنبلاط منظمة الشباب إلى أخذ المبادرة في كافة المجالات والقطاعات، مؤكّداً على أهمية، ومركزية، ومحورية، دور الشباب.

ورداً على سؤال، جدّد جنبلاط دعوته إلى إصدار البطاقة التمويلية، مطالباً بإعطائها بالدولار، محذراً من إعطائها بالليرة اللبنانية، ومؤكّداً أنّ الأهم اليوم هو إعادة تفعيل عمل الحكومة.

كما شدّد جنبلاط على أهمية توفير مقوّمات الصمود ودعم الناس، داعياً إلى مقاربة رسمية جدية في العمل مع الجهات المانحة لتوفير الدعم والمساعدات، ومشدداً على ملف الطبابة والاستشفاء، كما الدعم الاجتماعي. ودعا إلى إعطاء الأساتذة المساهمة التي أقرّها لهم وزير التربية بالدولار أيضاً.

وطالب جنبلاط الشباب بالانفتاح، والتعاطي مع الجميع، وتفعيل واستكمال العمل الشبابي.

ثم كان حوار مفتوح بين جنبلاط والشباب تناول مختلف القضايا والعناوين والملفات.

وبعد اللقاء توجّه المشاركون من أعضاء المنظمة إلى ضريح المعلّم الشهيد كمال جنبلاط حيث وضعوا إكليلاً من الزهور وأضاءوا الشموع لمناسبة ذكرى ميلاده.