جنبلاط: لا بد من جهد عربي ودولي مشترك من أجل انتخاب رئيس

شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على أنه “لا بد من جهد عربي دولي مشترك من أجل الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، ولكن علينا ان لا ننتظر كلبنانيين فقط الخارج”، مؤكداً الانفتاح المستمر على كل الأطراف واستمرار بمسعى الحوار، والتيار الوطني الحر وحزب الله مكونات لبنانية وبغض النظر عن الخلافات يجب أن نستمر في الحوار، وكان قد دعا إليه الرئيس نبيه بري ورفضه البعض دون جدوى”.

واضاف جنبلاط في حديث لقناة TEN المصرية: “رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ويجب أن يكون لأنه رمز لوحدة الدولة بدل أن نبقى نغرق في نقاش حول اجتماع مجلس الوزراء أو عدمه، فلمصلحة من ندخل في العبث الدستوري لحسابات البعض؟ من هنا أهمية انتخاب رئيس للجمهورية”.

ولفت جنبلاط الى ان “حزب الله موجود، وقد تكون له قيادة سياسية إيرانية لكنه جسم محلي يمثل قسماً مهماً من الطائفة الشيعية، وعندما تخرج أصوات تقول بسحب حزب الله كأنك تقول إن تسحب جزءا من الشعب اللبناني، لذا علينا أن نقبل بالواقع ونتحاور إلى أن نصل إلى الخطة الدفاعية التي لا يمكن الوصول إليها الا بالحوار”.

وعن نتائج الحرب الروسية –الأوكرانية، قال جنبلاط: “أقسى نتائج الحرب في أوكرانيا على مستوى الاقتصاد كان بتهديد الأمن الغذائي والقمح، وفي النهاية الرابح في الحرب هي مصانع السلاح في أميركا والغرب، والذي يخسر هما الشعبان الروسي والاوكراني”، مستطرداً: “أميركا وبعض الغرب يهدد روسيا وتذكرني هذه الحرب اليوم بحرب القرم”.