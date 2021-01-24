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جنبلاط: لدينا دولة للبنانيين ودولة لحزب الله.. وهذا مصير المبادرة الفرنسية

24 - يناير - 2021
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أن “الإصلاح المطلوب هو سياسي عبر ضبط الهدر وهناك دولتان في لبنان، دولة اللبنانيين ودولة حزب الله، فهل يساعدنا الحزب في ضبط الحدود وضبط الإرادة السياسية؟”.

مضيفا “المطلوب محاسبة الجميع وكنت أول من طلب بقانون الـCapital Control كي لا يتم تهريب الأموال لكن الموضوع رُفض”.

وأضاف: “مقررات “جينيف” نصّت على الإنتخابات والهيئة الإنتقالية في سوريا لكن اليوم أصبحنا على مشارف الإنتخابات دون “الإنتقالية” ما يعني أن النظام باقٍ بعدما توفرت له الحماية عبر إيران وروسيا وأوباما على حساب المواطن السوري”.

وتابع: “هناك وصاية إيرانية على لبنان والسؤال للجمهورية الإسلامية “هل هذه الجمهورية تعترف بالكيان اللبناني؟”، معتبرا أن “هذا سؤال مركزي فإذا كانت تعترف بوجود الكيان اللبناني من الممكن التعاطي معها أما إذا كانت لا تعترف وكنا إمتدادا لإقليم دون حدود بنظرها فهذا أمر آخر”.

ولفت جنبلاط، الى أن “المبادرة الفرنسية أُفشلت لأن الحكومة التي طالبت بها فرنسا لم تتشكل والقوى المهيمنة أي حزب الله والتيار الوطني الحر لم يأتِ الضوء الأخضر لها لتشكيل الحكومة وللحريري أقول إن هذه القوى تتحكم بكل شيء”.

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