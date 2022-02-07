جنبلاط: لماذا عدنا الى سلف الكهرباء من خارج الموازنة؟

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على” تويتر “:

هل التصريحات لمسؤول كبير في حزب أساسي ذات بعد اقليمي والتي تشكك بجدوى التفاوض مع المؤسسات الدولية تهدف الى التعطيل الكامل للحكومة ام ان هذه التصريحات من باب المزايدة. ولماذا عدنا الى سلف الكهرباء من خارج الموازنة وأين اصبحت الطاقة الاردنية والغاز المصري.

وكان لبنان والاردن قد وقعا اتفاق استجرار الطاقة عبر سوريا. وقال وزير الطاقة وليد فياض إن “الشعب اللبناني بحاجة الى كل ساعة كهرباء وسنؤمّن حوالى 250 ميغاواط من الكهرباء بالتعاون مع الأردن وبمشاركة وبمؤازرة سوريا وهذا ما يكرّس العمل العربي المشترك”.

وأضاف: “موضوع التمويل نعمل عليه مع البنك الدولي ونتوقّع أن تصبح الاتفاقية حيّز التنفيذ خلال شهرين”.

بدوره، لقت وزير الطاقة الأردني إلى أننا “مسرورون في وجودنا في بيروت وهذه لحظة تاريخية ونوقّع عقد تبادل الطاقة الكهربائية مع لبنان واتفاقية العبور مع لبنان وسوريا ونحن نعزّز أواصر العلاقة بين دولنا وهذه الخطوة تأتي في ظروف صعبة يواجهها لبنان وملتزمون بالتعاون في ما بيننا لمصلحة الجميع”.