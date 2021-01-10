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جنبلاط: لم يعد للسجال السياسي أي قيمة … فالوباء لن يوفر أحدا

منذ 58 دقيقة
النائب السابق وليد جنبلاط

النائب السابق وليد جنبلاط

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غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر”، قائلا: “في ظل اجتياح الكورونا لم يعد للسجال السياسي اي قيمة واي معنى. البعض منا يتحمس او يغرق في المحليات التي في كل يوم يتبين اننا ندور في حلقة مفرغة. ان الانسان مهدد بوجوده وهذا الامر يقتضي والوعي بعيدا عن اناشيد غرائزية ندينها بشدة وتناقض القيم الانسانية والتضامن فالوباء لن يوفر احدا”.

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