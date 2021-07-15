الجمعة 5 ذو الحجة 1442 ﻫ - 16 يوليو 2021 |
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جنبلاط: لم يعد هناك من نصيحة تنفع

منذ 5 ساعات
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنه منذ سنة ونصف. وقال: “أنا أنصح الرئيس سعد الحريري بتكليف أحد آخر لأنني أعلم أن الرئيس ميشال عون لا يريده ولا يجوز رهن البلد بمزاج شخص من هنا أو هناك ولكن لم يعد هناك من نصيحة تنفع.

وأضاف في حديث تلفزيوني: “خلافاً لكل الذين يزايدون عليّ ولو كنت خارج الحلبة، أدعو إلى التسوية ولكن لا أحد يسمع”. وتابع: ” قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مرة لغازي العريضي أن عون لا يريد الحريري فهناك تناقض بين مشروعين فهل نضحي بالبلد؟

وشدد على أنه لا يجوز ترك البلد لهذا الانهيار في كل المجالات فليتفضلوا بمشاركة اللبناني العادي في همومه من الدولار الى الدواء والبنزين وغيرها وسعد الحريري وميشال عون أجهضا المبادرة الفرنسية.

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