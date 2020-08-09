جنبلاط: لن أعلّق أو أصرّح إلا عند الضرورة وأكره المزايدات من أقرب الناس

وليد جنبلاط
وليد جنبلاط

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غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر قائلا:

“من الآن وصاعدا لن اعلق او اصرح الا عند الضرورة وانبه في هذه المناسبة ان الكورونا تجتاح قرى وبلدات بأكملها وسط اللامبالاة. واعود واشدد على اهمية الكمامات حتى ولو كان الفحص سلبي.لكن ومن جهة ثانية اكره المزايدات من اقرب الناس”.

 

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