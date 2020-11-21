جنبلاط: لن نستسلم لحملة التشهير

أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط انه “يبدو ان حملة التشهير مستمرة من قبل وسائل اعلامية ووجهات سياسية داخلية وخارجية تقوم بدور القاهرون في حفلة استهداف قديمة وجديدة تستهدف دور الحزب الاشتراكي ورموزه.”

وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” انه “ليس الامر بجديد اذ احدى مهمات هذا الاعلام هي تحطيم الاحزاب وتراثها .لكن لن نستسلم لهذه الحملة ايا كانت”.