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جنبلاط: لن نستسلم لحملة التشهير

منذ 3 دقائق
النائب السابق وليد جنبلاط

النائب السابق وليد جنبلاط

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أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط انه “يبدو ان حملة التشهير مستمرة من قبل وسائل اعلامية ووجهات سياسية داخلية وخارجية تقوم بدور القاهرون في حفلة استهداف قديمة وجديدة تستهدف دور الحزب الاشتراكي ورموزه.”

وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” انه “ليس الامر بجديد اذ احدى مهمات هذا الاعلام هي تحطيم الاحزاب وتراثها .لكن لن نستسلم لهذه الحملة ايا كانت”.

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