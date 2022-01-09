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جنبلاط: ليجتمع مجلس الوزراء بلا شروط مسبقة

9 - يناير - 2022
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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غرّد رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط عبر “تويتر”: “للخروج من دوامة التعطيل المدمرة فان افضل طريقة هي في ان يجتمع مجلس الوزراء من دون اي شروط مسبقة وتبتدئ ورشة العمل وفي مقدمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي .هذا هو الحوار الاساس ولا بديل عنه”.

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