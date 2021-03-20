جنبلاط: ليس لدي أي مطلب درزي ... ولا أتوسط لأحد

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وبحثا في آخر المستجدات.

وقال جنبلاط بعد لقائه عون: “طلب مني الرئيس عون أن أقابله ولبّيتُ الدعوة، وعلى الجميع تجاوُز الماضي والحساسيات، فالبلاد لا تتحمّل”.

وأضاف، “لا تنتظروا أي شيء من أي دولة سوى المبادرة الفرنسية، ولا نستطيع أن نطلب منهم مزيداً من الإهتمام إذا نحن كنا في هذه الحال”.

وعن الحصة الدرزية في الحكومة، قال جنبلاط: “ليس لدي مطلب درزي ولنترك الامور الكبرى ونعد الى الوضع الداخلي ونعالج الكورونا والوضع الاقتصادي وضبط الدولار والحدود”.

وأكد جنبلاط أن “الارقام لم تعد مهمة فمشاكل البلاد فوق بعض الارقام التي يتمسك بها البعض.”

وأضاف :” رأيتموني أقابل سفراء الدول وما من أحد مهتمّ في لبنان ويجب ألا ينتظر أحد أي شيء من اي دولة، فقط نعوّل على ما تبقى من المبادرة الفرنسية”.

ولفت جنبلاط إلى أن ” التوترات الدولية اليوم في اوجها وهذا شيء مخيف”، معلّلا: “لذلك مبدئي التسوية”.

وشدد جنبلاط على أن “اهم نقطة في السياسة الداخلية هي التسوية وما من احد يلغي الآخر فالتسوية ضرورية وهذا الكلام ليس موجّهاً الى احد ولا اتوسط لأحد”.