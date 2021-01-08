جنبلاط متشائم: نحن تحت سيطرة حزب الله المدعوم من إيران

اعتبر رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط أن “العالم العربي تغير ويجب أن نعتمد على الجيل الجديد في لبنان وفلسطين وتونس لكي يخرجوا بشيء جديد”.

وقال في حديثٍ لـ”راديو أميركا” ان “الغرب لم يساعد السوريين في مواجهة نظام الأسد وكان المطلوب أن يتدخل في سوريا بمواجهة النظام كما تدخّل الغرب في ليبيا لكن أوباما وبسبب مفاوضته إيران في الإتفاق النووي لم يتدخل في سوريا”.

واشار الى أن “لا حل في لبنان بإستنثاء تغيير النظام الطائفي الحالي الذي أثبت قوّته وحاولت إيجاد الحلول لكن كل شيء مقفل”، وأضاف: “نحن تحت سيطرة حزب الله المدعوم من إيران”، مضيفا “ليس من وحدة بين الثوار في لبنان وسوريا وكل إنتفاضة لها أجندتها”، وتابع: “أنا متشائم بالنسبة للمستقبل القريب”.

واردف “الشرق الأوسط الجديد مقسوم بين الأتراك والإيرانيين والإسرائيليين وهذا تحدي كبير والقوّة المحورية في الشرق الأوسط هي إسرائيل”.