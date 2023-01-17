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جنبلاط: مشكلة الكهرباء مستعصية.. وما يُصرف "يُضخّ في بئر بدون قعر"

منذ ساعة واحدة
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

الجمهورية
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أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنّه “لا يمانع في انعقاد جلسة لمجلس الوزراء من أجل تسيير شؤون الناس، ولكنه نبّه في الوقت نفسه الى “لأنّ مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل، بسبب الفساد والهدر والهروب من الإصلاحات المطلوبة، إلى جانب عوامل خارجية لم تكتمل بعد”، مشيراً إلى أنّ استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن لا يزال متعثراً، “بينما لم ينجح تدخّل إحدى السفارات في تذليل العقبات الموجودة”.

جنبلاط لفت في حديث لصحيفة “الجمهورية” إلى أنّ الغاز المصري لم يأت بعد “لأنّ مصر لا تريد أن تتعرض للعقوبات التي ستترتّب على مرور الغاز في سوريا، أما الكهرباء الأردنية فيمكن أن تصل، إلا أنّ الامر مرتبط بإصلاح قطاع الكهرباء وفق شروط البنك الدولي، خصوصاً لجهة تشكيل الهيئة الناظمة التي لن ترى النور كما أظن، لأنّ هناك من لا يناسبه تشكيل الهيئة”.

واعتبر أن “هذا الواقع يعني أنّ أي مال يُصرَف في قطاع الكهرباء إنما يُضخ في بئر من دون قعر ويذهب هدراً”، مُعترضاً على أي طلب من وزير الطاقة لإنفاق أموال لمصلحة شركة الكهرباء “التي يوجد فيها هدر كبير”، وداعياً الى إصلاح القطاع قبل الصرف عليه.

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