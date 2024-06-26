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جنبلاط: مقاطعة الكاردينال Paroline موجهة إلى البابا فرنسيس

منذ 10 دقائق
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، عبر حسابه على “إكس”: “ان مبادرة الفاتيكان لا تأتي من العبث او الفراغ بل تهدف في التأكيد على الحوار وهي عين العقل في ادق مرحلة من تاريخ لبنان ومصيره وبالتالي فان مقاطعة الكاردينال Pietro Paroline من بعض الأطراف الدينية والسياسية هو موجه إلى البابا Francis الحبر الاستثنائي في تاريخ روما”.

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