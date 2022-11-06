جنبلاط من عين التينة: اتفقنا أن لا يكون هناك مرشح تحدي

زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث تم البحث في آخر المستجدات.

وبعد اللقاء، قال جنبلاط: “التواصل مستمر مع الصديق والحليف والتاريخ وأخيراً بإمكاننا تهنئة الرئيس بري على جهوده بالترسيم بعد 9 سنوات، والتي أثمرت”.

وأضاف “اتفقنا أن لا يكون هناك مرشح تحدٍّ وبري لم يتراجع عن الحوار إنما بعض الفرقاء رفضوه وهذا خطأ”.

وحول الملف الرئاسي أيضاً، قال جنبلاط: “أهم شيء أن نصل إلى الاستحقاق الرئاسي ونستعرض الأسماء ومرشحنا هو معوّض وثمّة فرقاء آخرين فليتم التداول بأسماء أخرى وقد يكون معوّض أحدها”.