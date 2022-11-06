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جنبلاط من عين التينة: اتفقنا أن لا يكون هناك مرشح تحدي

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 6 - نوفمبر - 2022 6:56 مساءً
النائب السابق وليد جنبلاط من عين التينة

النائب السابق وليد جنبلاط من عين التينة

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زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث تم البحث في آخر المستجدات.

وبعد اللقاء، قال جنبلاط: “التواصل مستمر مع الصديق والحليف والتاريخ وأخيراً بإمكاننا تهنئة الرئيس بري على جهوده بالترسيم بعد 9 سنوات، والتي أثمرت”.

وأضاف “اتفقنا أن لا يكون هناك مرشح تحدٍّ وبري لم يتراجع عن الحوار إنما بعض الفرقاء رفضوه وهذا خطأ”.

وحول الملف الرئاسي أيضاً، قال جنبلاط: “أهم شيء أن نصل إلى الاستحقاق الرئاسي ونستعرض الأسماء ومرشحنا هو معوّض وثمّة فرقاء آخرين فليتم التداول بأسماء أخرى وقد يكون معوّض أحدها”.

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