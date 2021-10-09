جنبلاط: هل من الضروري مصادرة الـ”غولف كلوب”‏ لبناء محطة كهرباء؟

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عبر حسابه على ”تويتر”، قائلاً: “في إيران يحترمون الطبيعة والحدائق الخضراء ويحتفلون منذ آلاف السنين بعيد الربيع النروز في 21 آذار”.
وأضاف: “أما وأن الممانعة تصرّ على تزويدنا بمحطة انتاج كهرباء فهل من الضروري مصادرة الـgulf club لبنائها وهو مساحة خضراء مميزة في غابة الباطون لمدينة بيروت وضواحيها”.
يذكر أن وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان، أعلن الخميس عن استعداد إيران لبناء معملين لإنتاج الكهرباء، خلال 18 شهراً، على أن يبنى أحدهما في الجنوب والآخر في بيروت. وكرّر عبد اللهيان، الجمعة خلال مؤتمر صحافي في السفارة الايرانية، استعداد بلاده لوضع ”الطاقات والإمكانات الفنية المتاحة ومن خلال استثمارات إما لبنانية وإما إيرانية وإما مشتركة بين البلدين، للعمل على إنجاز معملين لإنتاج الطاقة الكهربائية”.
تزامناً، سلّطت بلدية الغبيري الضوء على إمكانية استغلال الأرض التي تضم ملعب الغولف بمنطقة الجناح، جنوب بيروت، واستعمالها لإنشاء المعمل المخصص لبيروت، بما أنها أرض تابعة للدولة، وتقع ضمن نطاق البلدية.