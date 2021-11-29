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جنبلاط: همكم تدمير القضاء لدفن التحقيق

منذ 5 دقائق
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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غرد رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على “تويتر” وكتب: “البلاد تتخبط تحت وطأة الجوع واسعار الدواء وفواتير الاستشفاء وما من كلمة حول البطاقة التموينية وما من اشارة حول اصلاح الكهرباء وما من ذكر حول تشريع الcapital control، في ظل تنصل كامل حول مسؤولية انهيار الليرة. وبالمناسبة اين الدعم للجيش. همكم تدمير القضاء لدفن التحقيق”.

وتشهد مناطق لبنانية منذ ساعات الصباح الأولى، عدّة احتجاجات وإقفال طرق جرّاء تدهور الوضع المعيشي وانهيار الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

ويئن لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث.

وتعود الأزمة إلى حد كبير لعقود من الفساد وسوء الإدارة من النخب السياسية.

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