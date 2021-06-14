جنبلاط وأبو فاعور يدّعيان بجرم نشر وتداول أخبار كاذبة

صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي البيان الآتي: مع إمعان البعض على بثّ الأكاذيب وتعمّد التشويه والتلفيق، تارةً مجاهرةً وطوراً بالتلطي خلف مواقع مجهولة، وبعد أن فشلت محاولات سابقة إذ تبيّن زيف ادعاءات أصحابها حين بلغ الموضوع أمام القضاء، فإن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط وعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور سيتقدمان اليوم الاثنين بشكوى ضد كل من يظهره التحقيق متورطاً في نشر التلفيقات المتعلقة بتحويل أموال الى الخارج، وضد كل من يقوم بتداولها، وذلك بجرم نشر وتداول أخبار كاذبة والافتراء والتزوير.







