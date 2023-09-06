الأربعاء 21 صفر 1445 ﻫ - 6 سبتمبر 2023 |
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جنبلاط يؤكّد أهميّة زيارة الراعي إلى الجبل: تمسّك بالتلاقي والحوار

منذ 40 دقيقة
النائب تيمور جنبلاط يستقبل المطران مارون العمّار والوفد المرافق

النائب تيمور جنبلاط يستقبل المطران مارون العمّار والوفد المرافق

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بحث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، مع مطران أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمّار، في الأوضاع العامة، وفي تفاصيل زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى الجبل في الثامن من الجاري.

وخلال اللقاء، أكد جنبلاط ترحيبه بالزيارة وأهميتها، لما تمثله من تجديد التأكيد على المصالحة والتمسك بالتلاقي والحوار.

وقد حضر اللقاء كل من النائب الأسقفي الخاص مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم، والنائب العام الأسقفي الخورسقف مارون كيوان، إضافة إلى أعضاء كتلة اللقاء الديمقراطي النواب: مروان حمادة، وائل أبو فاعور وبلال عبدالله، النائب السابق نعمة طعمة، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، والقيادي في الحزب وليد صفير.

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