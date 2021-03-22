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جنبلاط: يا له من قدر غريب!

22 - مارس - 2021
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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غرّد رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: يا له من قدر غريب ان ترحل نوال السعداوي في يوم الام وفي عيد الربيع .فلا الام تحررت من قيود الظلم وضنك التقليد في العالم العربي ولا الربيع تحقق في الحرية والحداثة لاهل هذه المنطقة المحطمة والممزقة تسود فيها العصبيات والقبليات النتنة المنبعثة من كهوف الجهل والظلامية والاستبداد.

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