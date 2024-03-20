جنبلاط يبحث مع "الأونروا" أهمية إعادة تمويل الوكالة

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، رئيس حزب “حركة التغـيير” المحامي إيلي محفوض على رأس وفد ضم رشا أحمد صادق، جوزيف ضو، ناجي ناصيف، كلود الحايك، بحضور النائب فيصل الصايغ، وأمين السر العام ظافر ناصر.

وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية، كما عرض الوفد مع “التقدمي” التحضيرات لمؤتمر “حزب التغيير” المزمع إطلاقه.

كما استقبل النائب جنبلاط، مديرة شؤون “الأونروا” في لبنان الدكتورة دوروثي كلاوس، بحضور النائب فيصل الصايغ، نائب رئيس الحزب زاهر رعد، أمين السر العام ظافر ناصر، ومسؤول الملف الفلسطيني الدكتور بهاء أبو كروم، وكان عرض للمستجدات وعمل المفوضية، في ظل التطورات.

كما جرى البحث في قضية “الأونروا” وأهمية موقف “التقدمي” من ضرورة إعادة التمويل، لما له من دور في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.