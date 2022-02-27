جنبلاط يتضامن مع الشعب الأوكراني: لا للحرب

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر”:

‬”في هذه العاصفة التي تضرب الشعب الأوكراني الذي يدفع ثمن صراعات المحاور الكبرى، الاوروبية والعالمية، أقترح وقفة تضامن من الطلاب العرب هناك وهنا الى جانب الشعب الاوكراني. إن أوكرانيا حضنت أجيالاً من خريجي لبنان والعالم العربي. لا للحرب”.

في هذه العاصفة التي تضرب الشعب الاوكرانى الذي يدفع ثمن صراعات المحاور الكبرى ،الاوروبية والعالمية اقترح وقفة تضامن من الطلاب العرب هناك وهنا الى جانب الشعب الاوكراني .ان اوكرانيا حضنت اجيالا من خريجي لبنان والعالم اعربي .لا للحرب pic.twitter.com/sNfz2aYfwC — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) February 27, 2022