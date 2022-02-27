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جنبلاط يتضامن مع الشعب الأوكراني: لا للحرب

27 - فبراير - 2022
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر  حسابه على “تويتر”:

‬”في هذه العاصفة التي تضرب الشعب الأوكراني الذي يدفع ثمن صراعات المحاور الكبرى، الاوروبية والعالمية، أقترح وقفة تضامن من الطلاب العرب هناك وهنا الى جانب الشعب الاوكراني. إن أوكرانيا حضنت أجيالاً من خريجي لبنان والعالم العربي. لا للحرب”.

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