الأثنين 20 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 4 ديسمبر 2023 |
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جنبلاط يحذّر من الحرب: لعدم الإخلال بالقرار 1701

منذ 34 دقيقة
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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أكد النائب السابق وليد جنبلاط مساء اليوم الاثنين في حديث تلفزيونيّ، أن الحكومة الإسرائيلية تُريد تهجير أكبر عدد من الفلسطنيين إلى خارج القطاع طوعاً أو قسراً وتكرار مأساة نكبة 1948″.

وأشار إلى أنّ “الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله قال إنّ ثمّة جبهة في لبنان مُساندة لحماس، وأنا أقول يجب ألا نُستدرج إلى الحرب بمواجهة إسرائيل وحتى هذه اللحظة ثمّة احترام لقواعد اللعبة”.

وأضاف جنبلاط “جرى وقف إطلاق النار في العام 2006 وصدر حينها القرار 1701 وعلينا جميعاً احترام هذا القرار لأن الإخلال به يعني انسحاب القوات الدولية ونُصبح أمام حالة حرب كاملة وهذا ليس لصالح لبنان أو المنطقة”.

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