جنبلاط يدين اعتقال غابي الضاهر: العهد ينوي قمع شتى أشكال التعبير

على أثر اعتقال غابي الضاهر بسبب اتهام العهد إلى ما وصلنا إليه اليوم، غرّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر”: “يبدو ان اتجاه العهد او المقربين منه يتجه الى قمع شتى اشكال التعبير الذي لم يحدث حتى ايام انور خوجة وعائلته في البانيا”.
وأضاف: “انني ادين اعتقال السيد غابي الضاهر وادين شتى اشكال التعدي على الحريات”.
يبدو ان اتجاه العهد او المقربين منه يتجه الى قمع شتى اشكال التعبير الذي لم يحدث حتى ايام انور خوجة وعائلته في البانيا .انني ادين اعتقال السيد غابي الضاهر وادين شتى اشكال التعدي على الحريات . pic.twitter.com/4OWqaVddkE
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 20, 2020