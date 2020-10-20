جنبلاط يدين اعتقال غابي الضاهر: العهد ينوي قمع شتى أشكال التعبير

على أثر اعتقال غابي الضاهر بسبب اتهام العهد إلى ما وصلنا إليه اليوم، غرّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر”: “يبدو ان اتجاه العهد او المقربين منه يتجه الى قمع شتى اشكال التعبير الذي لم يحدث حتى ايام انور خوجة وعائلته في البانيا”.

وأضاف: “انني ادين اعتقال السيد غابي الضاهر وادين شتى اشكال التعدي على الحريات”.