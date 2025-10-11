جنبلاط يدين العدوان الإسرائيلي ويستقبل وفوداً حزبية وشعبية في المختارة

دان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط العدوان الإسرائيلي الذي طال المنشآت الصناعية في مدينة المصيلح، داعياً دول «الميكانيزم» إلى التحرك الفوري ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي تشكل خرقاً للقرارات الدولية وانتهاكاً لسيادة لبنان.

وجاءت تصريحات جنبلاط على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، حيث التقى وفوداً حزبية وشعبية، من بينها وفد من حزب “الوطنيين الأحرار” برئاسة مفوض الشوف فادي المعلوف، موفداً من رئيس الحزب النواب كميل شمعون لدعوته إلى المشاركة في المناسبة السنوية لاستشهاد داني شمعون وعائلته وشهداء “نمور الأحرار” في 25 الجاري في كنيسة مار أنطونيوس الكبير – السوديكو.

كما استقبل النائب جنبلاط أمين سرّ مطرانية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك الأب سليمان وهبي، وناقش مع وفود من مختلف المناطق قضاياها الإنمائية والحياتية والخدماتية العامة بحضور النواب: أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، ووائل أبو فاعور، وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر.

وشملت اللقاءات وفوداً من بلدات الشوف، الشويفات، الباروك، دير دوريت، بسابا، الكحلونية، المشرفة، الورهانية، مزرعة الشوف، كفرفاقود، بشتفين ودير بابا، إضافة إلى وفود عائلية ومهندسين متقاعدين، وجامعة لبنان – كلية الصحة في عين وزين، وجمعية “هدوء للدعم النفسي والاجتماعي”، ومدرسة “شوف ناشيونال كوليدج”، لمتابعة المشاريع الإنمائية والاجتماعية والرياضية والبيئية.

وأكد جنبلاط خلال اللقاءات على أهمية التضامن الوطني، دعم التنمية المحلية، وتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والبلديات، مشدداً على متابعة المشاريع الإنمائية لضمان رفاهية المواطنين وتلبية احتياجات القرى والمناطق المختلفة.