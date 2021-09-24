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جنبلاط يسأل: أين أصبح النفط العراقي؟

24 - سبتمبر - 2021
النائب السابق وليد جنبلاط

النائب السابق وليد جنبلاط

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غرّد رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط عبر “تويتر”، قائلاً: “أين أصبح النفط العراقي؟ ومن هي الشركات المكلفة باستبداله بالفيول من اجل انتاج الكهرباء في المصانع اللبنانية؟ غريب التعتيم على هذا الموضوع.

وأضاف: “قد يكون من المفيد للأمن العام اللبناني ان يرسل وحداته الخاصة للبحث عن مصير الشاحنات بين الانبار ودير الزور”. يذكر أنه وصلت الشحنة الأولى من الفيول العراقي إلى لبنان، الخميس، على أن تصل شحنة ثانية كما كان مقرَّراً في السابق.

وأُجرِيَ اختبار لمطابقة مواصفات الفيول، وأتت النتيجة إيجابية، على أن يتم تفريغ الحمولة في وقتٍ لاحق اليوم.

ووفق الاتفاق والعقد، ستجري كل شهر مناقصة لاستبدال الفيول المخصَّص لمعامل كهرباء لبنان بالفيول العراقي، على أن تجرى المناقصة الثانية في الأسبوع الأول من تشرين الأول.

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