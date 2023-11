جنبلاط يستنكر: الكلام التحريضي تجاه الراعي في هذه المرحلة الإستثنائية خطير!

إستنكر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة “إكس” الكلام التحريضي الداخلي وخاصة تجاه البطريرك الراعي في هذه المرحلة الإستثنائية من الخطورة من تاريخ لبنان والمنطقة.

وشدد على أن وحدة الصف الداخلي فوق كل إعتبار.

وفي منشور آخر أمس الأربعاء حييا جنبلاط، شجاعة بيدرو سانشيز قائلاً: “أحيي شجاعة بيدرو سانشيز الذي يدين جرائم إسرائيل في غزة والضفة الغربية مثل أيرلندا وبلجيكا مع اسكتلندا في مواجهة المتواطئين في الجرائم مثل الإنجليز والألمان ومعظم الزعماء العرب الزائفين”.

Je salue le courage de Pedro Sanchez qui dénonce les crimes d’Israel à Gaza et en Cisjordanie comme l’Irlande et la Belgique avec l’Ecosse face aux complices des crimes comme l’anglais et l’allemand et la plupart des pseudos dirigeants arabes.#AlShifaHospital https://t.co/CvNPIOhhYs

— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 15, 2023