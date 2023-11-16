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جنبلاط يستنكر: الكلام التحريضي تجاه الراعي في هذه المرحلة الإستثنائية خطير!

منذ 45 دقيقة
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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إستنكر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة “إكس” الكلام التحريضي الداخلي وخاصة تجاه البطريرك الراعي في هذه المرحلة الإستثنائية من الخطورة من تاريخ لبنان والمنطقة.

وشدد على أن وحدة الصف الداخلي فوق كل إعتبار.

وفي منشور آخر أمس الأربعاء حييا جنبلاط، شجاعة بيدرو سانشيز قائلاً: “أحيي شجاعة بيدرو سانشيز الذي يدين جرائم إسرائيل في غزة والضفة الغربية مثل أيرلندا وبلجيكا مع اسكتلندا في مواجهة المتواطئين في الجرائم مثل الإنجليز والألمان ومعظم الزعماء العرب الزائفين”.

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