جنبلاط يعزي الأمين العام للأمم المتحدة بوفاة "غرازيانو"

أرسل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، معزيًا بوفاة القائد السابق لقوات حفظ السلام في لبنان (اليونيفيل)، الجنرال كلاوديو غرازيانو.

وفي برقيته، أعرب جنبلاط عن بالغ الحزن والأسى لخبر وفاة الجنرال غرازيانو، الذي لعب دورًا فعالًا في الحفاظ على الأمن في جنوب لبنان بين عامي 2007 و2010.

وأشاد بدور الجنرال في السعي لتنفيذ القرار 1701، الذي تعرض للانتهاك المتكرر من قبل إسرائيل.

وأشار جنبلاط في برقيته إلى أن الجنرال غرازيانو كان رمزًا للحرص على استقرار الجنوب في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وأعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار التصعيد الخطير في العدوان على لبنان والشعب الفلسطيني، مع عدم قدرة المجتمع الدولي ومؤسساته على وقف هذا العدوان.

اختتم جنبلاط برقيته بتقديم التعازي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وقيادة “اليونيفيل”، والدولة الإيطالية، وأسرة الراحل، مؤكدًا على التأثير الكبير الذي تركه الجنرال غرازيانو في مهمته الأممية.