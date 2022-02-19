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جنبلاط يقترح توظيف أموال المودعين في قطاع «الطائرات المسيرة»

19 - فبراير - 2022
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر”:
“إن خطة النهوض مع صندوق النقد الدولي تتوضح وقد أوصى كبار المستشارين من الفريق اللبناني بتبني الليرة وإستثمارها في شركات وطنية مثل كهرباء لبنان المثل الأعلى للنجاح. أقترح توظيف اموال المودعين في قطاع الطائرات المسيرة المصنوعة محليًا أو الصواريخ أو المتفجرات ففيها مردود افضل”.

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