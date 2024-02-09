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جنبلاط يلتقي لافروف في موسكو.. ماذا في التفاصيل ؟

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 9 - فبراير - 2024 10:11 صباحًا
وليد جنبلاط ووزير خارجية روسيا سيرغي لافروف

وليد جنبلاط ووزير خارجية روسيا سيرغي لافروف

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إلتقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، في موسكو، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف ونائبه لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

وتخلل اللقاء مناقشة الأوضاع الدولية والاقليمية، بحضور السيدة نورا جنبلاط، الوزير السابق غازي العريضي، حليم أبو فخر الدين والسفير اللبناني في روسيا شوقي أبو نصار.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنه “خلال المحادثة تبادلا بشكل متعمق وجهات النظر حول الأزمة في الشرق الأوسط.

وشدد لافروف على عدم قبول المزيد من التصعيد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتورط دول أخرى في المنطقة، وخصوصاً لبنان. وفي الوقت نفسه، أكد مجدداً موقف روسيا الثابت الداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية ووحدتها وسلامة أراضيها. كما أولوا اهتماماً خاصاً بالجانب السياسي الداخلي للوضع في لبنان وشددوا على ضرورة قيام اللبنانيين أنفسهم بإيجاد حلول في أسرع وقت ممكن للقضايا الملحة على جدول الأعمال الوطني على أساس التوافق المتبادل ومن دون تدخل خارجي. وأشار الجانبان إلى أهمية مواصلة التطوير التدريجي للعلاقات الودية التقليدية المتعددة الأبعاد بين روسيا ولبنان”.

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