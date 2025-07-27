جنبلاط ينتقد تصرفات حكمت الهجري: يسعى للاستفراد بالقرار في السويداء!

اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، السبت، أن أحداث محافظة السويداء جنوبي سوريا بدأت عندما “دعا البعض إلى الحكم المحلي”.

وفي مقابلة مع قناة “العربية”، أشار جنبلاط إلى أن حكمت الهجري، أحد مشايخ الدروز بسوريا، يسعى للاستفراد بالقرار في المحافظة.

وأوضح أن أحداث السويداء بدأت عندما دخل بعض الأطراف ونادوا بـ”الحكم المحلي”، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الأمنية، ودفع الحكومة السورية إلى إرسال قوات الأمن إلى المحافظة.

وأشار إلى أن “الوضع اليوم هادئ، وهناك حاجة من أجل سوريا وحدة موحدة”.

وانتقد جنبلاط محاولات الشيخ حكمت الهجري لـ”فرض رؤيته” على أهالي السويداء. وقال إن “الهجري حاول أن يستفرد بالقرار في السويداء”.

كما حذر جنبلاط من أن “إسرائيل تسعى، أكثر من أي وقت مضى، إلى تفتيت دول المنطقة”.

وشدد على أنه “لا بد من محاسبة الرموز الأساسية التي ارتكبت جرائم، وتشكيل لجنة تحقيق قضائية تحقق في الجهتين، ومن الذي أوصل السويداء إلى هذه المصيبة الكبرى التي قد تهدد وحدة سوريا”.