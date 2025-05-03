جنبلاط يُدين الغارات الإسرائيلية ويدعو لدعم سوريا في مواجهة العدوان

صدر عن الرئيس وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، بيان جاء فيه، “أُدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتي كان آخرها الغارات الجوية التي استهدفت محيط العاصمة دمشق ومناطق أخرى ليل الجمعة – السبت. إنّ هذا الانتهاك الفاضح للسيادة السورية يُشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها، ويقوّض أي فرصة جدية للتقدّم في مسار الحل السياسي الذي نعمل عليه مع فخامة الرئيس أحمد الشرع.”

وأضاف جنبلاط، “إن استمرار هذه الاعتداءات لا يخدم سوى إشعال المزيد من التوترات، ولا يساعد السوريين في جهودهم لإعادة بناء دولتهم ومؤسساتهم، بل يُشكّل عائقاً أمام استعادة السيادة الكاملة وحماية وحدة الأراضي السورية.”

ودعا جنبلاط الدول العربية والمجتمع الدولي إلى “تحمّل مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق، وتوفير كل أشكال الدعم للشعب السوري والدولة السورية، بما يتيح لها النهوض من أزمتها، وبناء مستقبلها، وحماية أمن الوطن والمواطنين. كما أجدّد الدعوة إلى ممارسة ضغوط حقيقية على العدو الإسرائيلي لوقف تدخّله السافر في الشأن السوري، ووقف خروقاته المستمرة جوًا وبرًا، وإنهاء احتلاله لأجزاء من الأراضي السورية.”

ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه الساحة السورية توتراً متزايداً، مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على أهداف داخل سوريا، والتي تقول إسرائيل إنها تستهدف منشآت عسكرية مرتبطة بإيران وحزب الله، فيما تؤكد دمشق أن الهجمات تمثل انتهاكاً سافراً لسيادتها وتهدد الاستقرار الإقليمي.

ويُذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد استقبل جنبلاط في قصر الشعب في دمشق أمس، حيث ناقشا الأوضاع في جبل العرب والسويداء وضرورة تحصين الموقف الدرزي داخل سوريا من أية محاولات استغلال خارجية.