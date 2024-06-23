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جنرال أمريكي كبير: الهجوم الإسرائيلي في لبنان قد يزيد مخاطر نشوب صراع أوسع

منذ 21 دقيقة
الجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة

الجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة

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قال الجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة (الأحد 23-6-2024) إن أي هجوم إسرائيلي على لبنان قد يزيد مخاطر نشوب صراع أوسع تنجر إليه إيران والمسلحون المتحالفون معها، لا سيما إذا تعرض وجود حزب الله للتهديد.

ولم يكشف براون عن توقعه للخطوات التالية التي يمكن أن تتخذها إسرائيل، لكنه أقر بحقها في الدفاع عن نفسها. وحذر براون من أن شن هجوم على لبنان “يمكن أن يزيد من احتمال نشوب صراع أوسع”.

وقال براون للصحفيين قبل توقفه في الرأس الأخضر في طريقه للمشاركة في محادثات دفاع إقليمية في بوتسوانا “حزب الله أكثر قدرة من حماس فيما يتعلق بالقدرات الشاملة وعدد الصواريخ وما شابه. وأود فقط أن أقول إنني أرى إيران أكثر ميلا لتقديم دعم أكبر لحزب الله”.

    المصدر :
  • رويترز

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