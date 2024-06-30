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جنرال إسرائيلي: أخطأنا عندما ركزنا على حزب الله ولم نضرب الدولة اللبنانية!

منذ 43 دقيقة
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان

جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان (رويترز)

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اعتبر جنرال كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهم قد ارتكبوا خطأ كبيراً عندما لم يهاجموا الدولة اللبنانية منذ اللحظة الأولى وركزوا فقط على حزب الله، وفقاً لما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وبحسب الصحيفة، يقول الجيش الإسرائيلي إنه “في حالة الحرب مع لبنان سيكون الأمر صعباً في إسرائيل ولكن في بيروت سيكون الأمر أكثر صعوبة بمئة مرة”.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة إنه إذا شرعت إسرائيل في “عدوان عسكري شامل” على لبنان “فسوف تندلع حرب إبادة”.

وأضافت البعثة الإيرانية في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنه في مثل هذه الحالة فإن “كل الخيارات بما في ذلك المشاركة الكاملة لمحور المقاومة ستكون مطروحة على الطاولة”.

ومنذ شنّت حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، يتبادل حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل القصف عبر حدود لبنان الجنوبية بشكل شبه يومي.

وتصاعدت حدّة التوترات بين الطرفين في الأيام الأخيرة مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعا إقليميا.

وأدّى العنف المستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي إلى مقتل 482 شخصا على الأقل في لبنان، أغلبيتهم من مقاتلي حزب الله و94 مدنيا، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس.

وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل ما لا يقل عن 15 عسكريا و11 مدنيا، بحسب السلطات الإسرائيلية.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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