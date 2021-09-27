جنرال إسرائيلي يتحدث عن سيناريو حرب ثالثة في لبنان!

أكد قائد “منظومة الدفاع الجوي” الإسرائيلي، العميد جلعاد بيران، أنّ هناك “الكثير من السيناريوهات في الشمال … فالقتال في الشمال مختلف” عمّا هو في غزة.

وتابع بيران في مقابلة لموقع “والاه”: “إذا كان يوجد توقعات بأن يكون القتال مشابه لما هو مقابل غزة، فإنّ هذا التوقّع غير واقعي، فأحجام النيران مغايرة. هناك وسائل أخرى أكثر”.

وأوضح أنّ الجمهور الإسرائيلي ليس مستعداً لتحمّل خسائر الصواريخ، فهو “يعتقد أنّ بإمكانه أن يرتشف القهوة والذهاب إلى الملجأ ومن ثمّ العودة، حيث سيحصل على شيء آخر. هذا هو بالضبط خطاب نصر الله قبل أسابيع، عندما تحدث عن استخدام وسائل الإعلام الإسرائيلية من أجل إنتاج وعي إسرائيلي بالخسارة”.

وأعرب قائد “منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي” عن اعتقاده بأنّه “إذا حصلت حرب لبنان الثالثة، فإنّ منظومة الدفاع الجديدة ستعطي الرد المطلوب منها، وهو مغاير عن الرد المطلوب في الساحة الجنوبية”.

وتوجّه بيران إلى الجمهور الإسرائيلي بالقول إنّه “لو حدث قتال في الساحة الشمالية، فسيكون هناك أيضاً ضرر للجبهة الداخلية والرد الأولي والمهم هو أن نكون منضبطين للغاية بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية”.

وأشار إلى احتمال أن “يكون هناك تعليمات لم نراها في السابق. لا أريد الخوض في ذلك، فهذه مسألة حساسة. الرسالة الثانية هي أنّ هناك جزء من التهديدات ستعالج بواسطة الدفاع الجوي… لكن ستظل هناك تهديدات تخترق وتضرب”.