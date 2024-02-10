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جنوب لبنان.. إصابة عمال سوريين في قصف صاروخي على الخيام

منذ 9 دقائق
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

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قصفت مسيّرة إسرائيلية صباح (السبت 10-2-2024) أطراف الخيام في جنوب لبنان ما أدّى إلى إصابة عدد من العمال السوريين بشظايا انفجار الصاروخ.

وأطلق الجيش الإسرائيلي بعيد منتصف الليل الفائت، عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على اطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا وعين الزرقا والضهيرة.

وحتى صباح اليوم، أطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

من جهته، أعلن حزب الله أمس الجمعة أنه أطلق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان اتجاه المستوطنات الشمالية. كما أكد الحزب استهداف دبابة ميركافا في موقع البغدادي، بالإضافة إلى استهداف التجهيزات التجسسية في محيط موقع المالكية، والتجهيزات التجسسية في موقع الرمتا في مزارع شبعا.

وتزامنت الهجمات مع زيارة وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، لبيروت، ووقعت بُعيد إعلان سوريا إسقاط طائرتين مسيرتين بالقرب من دمشق قالت إنهما دخلتا مجالها الجوي من الجولان المحتل.

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