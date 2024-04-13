جنوب لبنان تحت النار.. والجيش الإسرائيلي يدمر مجمعاً عسكرياً للحزب في "الريحان"

غارة إسرائيلية على الريحان في جنوب لبنان

أعلن حزب الله السبت 13-4-2024 تنفيذ عمليات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية، فيما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات استهدفت مناطق جبل الريحان في إقليم التفاح وبلدتي العديسة والطيبة جنوب لبنان.

وقال حزب الله إنه استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها إصابة مباشرة.

كما أعلن الحزب أنه نفذ 7 عمليات ضد مواقع إسرائيلية وقصف بعشرات صواريخ الكاتيوشا مرابض المدفعية الإسرائيلية في الزاعورة بالجولان السوري المحتل.

إضافة إلى استهدافه بطائرات مسيّرة قاعدة راموت نفتالي، وقصف مواقع تلة الكرنتينا والمرج ومسغاف عام في الجليل الأعلى، وموقعي رويسات العَلم والسماقة في تلال كفرشوبا المحتلة.

من جانب آخر، بث الجيش الاسرائيلي مشاهد لقصف طائراته الحربية منطقة الريحان، وقال في بيان إن القصف استهدف مجمعا تابعا لحزب الله يحتوي على عدد من المباني والنقاط العسكرية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منطقتي كسارة العروش وبئر كلاب على مرتفعات جبل الريحان، وألقى 4 صواريخ على المنطقة المستهدَفة، أحدث انفجارها دويا تردد صداه في إقليم التفاح والنبطية وإقليم الريحان كما ارتفعت سحب الدخان الكثيف.

كما استهدف الطيران الاسرائيلي بلدة الطيبة، وحي بئر المصليبات في خراج حولا، كذلك المنطقة بين راميا وبيت ليف في قضاء بنت جبيل.

واستهدفت الغارة التي شنها الطيران على أطراف بيت ليف منزلا من ثلاث طبقات دمر بالكامل.