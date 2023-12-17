جنوب لبنان تحت نيران الاحتلال.. والطيران المعادي يجوب سماء البقاع

أغار الطيران المعادي المسير، قبل ظهر اليوم الأحد، على أطراف بلدة طيرحرفا. في وقت سقطت ثلاث قذائف معادية على الأطراف الشرقية لبلدة بليدا، تزامنًا مع تمشيط بالرشاشات يُجريه جنود العدو الإسرائيلي في المنطقة.

كذلك قصف العدو الإسرائيلي أطراف بلدة الطيبة – العويضة، وسط تحليق للطيران الحربي المعادي على علو مرتفع فوق مدينة الهرمل والبقاع الشمالي.

وفي وقت لاحق، استهدف العدو الإسرائيلي منطقتي خلة الخشب وحوشين والأطراف الغربية لميس الجبل.

وفجر اليوم، أطلق جيش الاحتلال رشقات نارية من أسلحة ثقيلة على أطراف بلدة الناقورة في جبلي العلام والناقورة، بعد أن كانت مدفعيته الثقيلة قصفت مساء أمس أطراف بلدة عيتا الشعب.

إلى ذلك، سقطت قذيفة ثانية قرب معتقل الخيام، حيث استهدف القصف المدفعي منزلًا غير مأهول، وطال أيضًا وكروم الزيتون بين كفركلا ودير ميماس في وقت استهدف العدو صباحًا تلة العويضة لجهة الطيبة بقذائف مدفعية، طالت أيضًا كفركلا، فيما مشّط العدو مرتفعات كفرشوبا وبليدا.

كما سجل إطلاق قنابل مضيئة فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق، وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا حتى مشارف مدينة صور. كذلك أطلق القنابل المضيئة فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق.

بالمقابل، تم إطلاق صاروخ ثان من جنوب لبنان اليوم، في اتجاه مستوطنة سعسع الإسرائيلية في الجليل الأعلى.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر حزب الله بيانًا، أعلن فيه أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏‏والشريفة”، استهدف مقاتلوه عند الساعة ‎‏(8:30) صباحًا، دشمة في موقع بركة ريشا بداخلها جنود للعدو بالأسلحة المناسبة، ‏وتمت إصابتها إصابة مباشرة، وتحقيق إصابات مؤكدة.‏

وفي بيان آخر، أعلن “الحزب” أنّه استهدف عند الساعة (9:00) من صباح اليوم، قوة عسكرية للعدو في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة، وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.